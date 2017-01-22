Андрей Дмитриев: "Казарин, как и Чегин, так просто не уйдет"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту заявил, что дисквалифицированный тренер Владимир Казарин продолжает работать со сборной. По его словам, под руководством Казарина занимается, в частности, Артем Денмухаметов.

– С вашей точки зрения, вероятен тот факт, что Казарин, отстраненный от работы, на самом деле больше не работает со спортсменами?

– Тут такая же ситуация, как и с Чегиным – он продолжает работать. Так просто он не уйдет. Это его спортсмены, за это он получает деньги, очень хорошие деньги. Я бы сказал, что он продолжает тренировать – делать то, что делал и раньше.

Что мне также не нравится, один спортсмен, который сейчас номер два на дистанции 200 метров в сборной, его зовут Артем Денмухаметов, он тоже там был. И насколько я это понял, он тренируется под присмотром Казарина. Но если он выступает на официальных стартах, то там Казарин тренером не числится.

Представляют все так, будто Казарин больше не тренирует, потому что он на это не имеет права. Но на самом деле он работает, тренирует тех, кто входит в национальную сборную на дистанции 200 метров.

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