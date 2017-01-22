Андрей Дмитриев: "Чтобы попасть в группу к Епишину, нужно заплатить 200 тысяч рублей. На допинг"

Бегун Андрей Дмитриев в интервью журналисту канала ARD Хайо Зеппельту назвал имена тренеров, которые продолжают работать в российской легкой атлетике и при этом используют допинг. Стоит отметить, что фамилии всех кроме Сергея Епишина были заменены на записи звуковым сигналом. По словам Дмитриева. Епишин берет взятки со своих подопечных.

– Вы можете рассказать более детально и назвать имена?

– Да. Думаю, в стайерских дисциплинах худшие тренеры – это Епишин, […] и, наверное, […] И это не только мое мнение. Когда я говорю со своими друзьями легкоатлетами, каждый из них по крайней мере называет три этих фамилии. Эти тренеры абсолютно точно работают с допингом. По-другому они никак не могут. Специалисты очень влиятельные, не буду говорить, имеется ли между ними сговор, но каждый отдельно работает с допингом. Они могут принимать решения, могут повлиять на то, что происходит в сборной. Спортсмены Епишина и […] уже выигрывали медали на чемпионатах Европы. Тренеры […] участвовали и в Олимпийских играх.

– У вас есть личный опыт работы с этими тренерами?

– У меня не было с ними никакого личного контакта, но я знаю спортсменов, работающих под их началом.

– И они признали, что принимали допинг?

– Некоторые из них – да.

– Принимали допинг от этих тренеров?

– Да. Например, и это известно, чтобы попасть в группу к Епишину, нужно заплатить 200 тысяч рублей. Чтобы он на эти деньги купил для спортсмена допинг и позаботился о том, что следы применения допинга будут скрыты. И это работает. Сначала спортсмены платят – потом попадают в его группу.

– Это вам рассказали спортсмены, которые с ним работали?

– Да. И другие спортсмены, которые работали в Москве – не под его началом, но в его окружении. Это знают все, ни для кого это не новость. На чемпионате России одна атлетка сказала мне: "Если ты еще никогда не принимал ЭПО, то ты не являешься профессиональным спортсменом". Эта спортсменка работала под началом Епишина.

ARD показал разговор Зеппельта и Дмитриева о допинге