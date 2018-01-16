16:35 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Американский бегун побеждал в марафонах, прячась в туалете

Келли Эгню после прохождения круга прятался в кабинке биотуалета на несколько минут. Фото thecut.com
Келли Эгню после прохождения круга прятался в кабинке биотуалета на несколько минут. Фото thecut.com

Американец Келли Эгню был отстранен организаторами марафона в Аризоне от забега, информирует пресс-служба гонки Across the Year. Мужчина одерживал победы нечестным способом.

После прохождения круга он прятался в кабинке биотуалета на несколько минут, после чего возвращался на дистанцию, что позволяло Эгню прибавлять к своему результату несколько лишних километров.

Свидетель заметил, что бегун остановился перед финишем и пошел в туалет. Находясь в кабинке, он дописал себе круг, которого не пробегал, после чего пересек черту.

Данный инцидент побудил организаторов пересмотреть результаты других марафонов, в которых участвовал американец. Выяснилось, что он победил в одном из них, дописав себе лишних семь часов бега.

Отметим, что победителем марафонов Across the Year становится участник, который пробегает наибольшую дистанцию за 24, 48, 72 часа или шесть дней.

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