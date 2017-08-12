Американки - чемпионки мира в эстафете 4x100 м

Женская сборная США завоевала золото чемпионата мира в эстафете 4x100 м с лучшим результатом сезона в мире. Для американок это седьмая золотая медаль в этой дисциплине. Команда выступала в составе: Алия Браун, Эллисон Феликс, Моролэйк Акиносан и Тори Боуи.
Серебро завоевала Великобритания, бронзу - Ямайка.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Женщины
Эстафета 4x100 м
1. США - 41,82
2. Великобритания - 42,12
3. Ямайка - 42,19
Платошкин Андрей
Я думал ЧМОК поздравил первый))) Браво Эллисон))) Страшные с**и)))
23:51 12 августа
rusfed 2.0
UK?? 4x100??
23:48 12 августа