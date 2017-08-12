Американки - чемпионки мира в эстафете 4x100 м

Женская сборная США завоевала золото чемпионата мира в эстафете 4x100 м с лучшим результатом сезона в мире. Для американок это седьмая золотая медаль в этой дисциплине. Команда выступала в составе: Алия Браун, Эллисон Феликс, Моролэйк Акиносан и Тори Боуи.

Серебро завоевала Великобритания, бронзу - Ямайка.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4x100 м

1. США - 41,82

2. Великобритания - 42,12

3. Ямайка - 42,19