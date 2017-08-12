23:40 12 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Американки - чемпионки мира в эстафете 4x100 м

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Женская сборная США завоевала золото чемпионата мира в эстафете 4x100 м с лучшим результатом сезона в мире. Для американок это седьмая золотая медаль в этой дисциплине. Команда выступала в составе: Алия Браун, Эллисон Феликс, Моролэйк Акиносан и Тори Боуи.

Серебро завоевала Великобритания, бронзу - Ямайка.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4x100 м

1. США - 41,82

2. Великобритания - 42,12

3. Ямайка - 42,19

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Платошкин Андрей

Я думал ЧМОК поздравил первый))) Браво Эллисон))) Страшные с**и)))

23:51 12 августа

rusfed 2.0

UK?? 4x100??

23:48 12 августа