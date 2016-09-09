Американка Моррис - вторая спортсменка в истории после Исинбаевой, прыгнувшая на 5 метров

Серебряный призер Олимпиады-2016 в прыжках с шестом Сэнди Моррис выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Американка победила с результатом 4,94 метра – это лучший результат сезона в мире, рекорд страны и рекорд "Бриллиантовой лиги". Отметим, что на Играх Моррис стала второй, по попыткам уступив Екатерине Стефаниди из Греции – в Рио-де-Жанейро они обе прыгнули на 4,85 (в Брюсселе гречанка стала второй с результатом 4,76).

Таким образом, Моррис второй раз в сезоне прыгнула выше Елены Исинбаевой. Россиянка, которая не смогла выступить на Играх-2016 из-за дисквалификации сборной России по легкой атлетике, в этом сезоне прыгнула на 4,90. Ранее лучший результат на этапе в Брюсселе также принадлежал Исинбаевой (4,93), который она показала 26 августа 2005 года.

После победы Моррис прыгнула на 5 метров – американка стала второй в истории спортсменкой после Исинбаевой, которая взяла эту высоту на открытых стадионах.

Все три попытки Моррис побить мировой рекорд Исинбаевой (5,06) оказались неудачными.