00:00 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Американка Боуи - чемпионка мира в беге на 100 м

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Тори Боуи завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м. Американка пробежала дистанцию с лучшим временем сезона - 10,85. Всего на одну сотую секунду отстала от нее Мари Та Лу из Кот-д'Ивуара. Бронза - у голландки Дафне Шипперс.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

100 м

1. Боуи (США) - 10,85

2. Та Лу (Кот-д'Ивуар) -10,86

3. Шипперс (Голландия) - 10,96

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КОММЕНТАРИИ (3)
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andreiwantsev

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02:03

regiment

американка чистая чистая. честно честно выиграла

00:19

rusfed 2.0

Дафне - молодец

00:16