Американка Боуи - чемпионка мира в беге на 100 м

Тори Боуи завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м. Американка пробежала дистанцию с лучшим временем сезона - 10,85. Всего на одну сотую секунду отстала от нее Мари Та Лу из Кот-д'Ивуара. Бронза - у голландки Дафне Шипперс.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

100 м

1. Боуи (США) - 10,85

2. Та Лу (Кот-д'Ивуар) -10,86

3. Шипперс (Голландия) - 10,96