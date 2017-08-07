Американка Боуи - чемпионка мира в беге на 100 м

Тори Боуи завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м. Американка пробежала дистанцию с лучшим временем сезона - 10,85. Всего на одну сотую секунду отстала от нее Мари Та Лу из Кот-д'Ивуара. Бронза - у голландки Дафне Шипперс.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Женщины
100 м
1. Боуи (США) - 10,85
2. Та Лу (Кот-д'Ивуар) -10,86
3. Шипперс (Голландия) - 10,96
andreiwantsev
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02:03
regiment
американка чистая чистая. честно честно выиграла
00:19
rusfed 2.0
Дафне - молодец
00:16