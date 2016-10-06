Алла Глущенко: "ИААФ должна принять решение о дисквалификации Чичеровой"

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) будет принимать решение о возможной дисквалификации Анны Чичеровой и всех российских легкоатлетов, чьи допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов были признаны положительными. Ранее стало известно, что МОК после перепроверки допинг-проб лишил бронзовой медали Игр-2008 Чичерову. В допинг-пробе россиянки был обнаружен туринабол. ОКР в конце мая подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что перепроверка допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых – легкоатлеты, дала положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место, а в 2012 году выиграла золото на Играх в Лондоне. В начале июля ИААФ уведомила Чичерову об отстранении от соревнований.

– МОК лишил Анну Чичерову медали Игр-2008, но информацию о ее возможной дисквалификации мы узнаем позже, это решение будет выносить ИААФ, – цитирует "Р-Спорт" Глущенко. - Мы не знаем, с какого срока дисквалификация может вступить в силу – возможно, с Олимпиады в Пекине или с момента временного отстранения от соревнований. То же самое касается всех российских легкоатлетов, чьи допинг-пробы с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки были признаны положительными. Прецедентов вынесения подобных решений еще не было. Сроки вынесения решения ИААФ неизвестны.