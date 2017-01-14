Алексей Дмитрик: "Я приносил России медали чемпионатов Европы и мира, а теперь от меня решили отмахнуться"

Серебряный призер чемпионата мира и Европы в прыжках в высоту Алексей Дмитрик рассказал, что на данный момент получает зарплату в размере 19 тысяч. Спортсмен не вошел в международный пул тестирования и не может выступать в турнирах в связи с дисквалификацией ВФЛА.

- Я не вошел в этот "волшебный список" – и меня тут же уволили из Краснодара, которому я давал параллельный зачет, и вычеркнули из списка сборной, - рассказал Дмитрик.

– А спортобщества? ЦСКА, "Динамо"?

– Я ни в каком из них не состою. Получаю зарплату только от Санкт-Петербурга. 19 тысяч рублей. Это весь мой доход! Я не самый великий спортсмен, но все-таки на протяжении лет 15 не пропустил ни одного сезона, приносил стране медали с чемпионатов Европы и мира. А теперь из-за независящих от меня причин, по которым не может выступать вообще никто, от меня и многих других решили отмахнуться.

Мало того, что не получаю зарплаты, так еще не вхожу в пул тех, кого тестируют. То есть, даже если я выиграю чемпионат России с приличным результатом, выехать куда-то у меня все равно нет ни единого шанса. (Владимир ИВАНОВ)

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