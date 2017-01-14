Алексей Дмитрик: "Руководство ВФЛА сидит на зарплате и ничего не делает"

Призер чемпионатов мира и Европы Алексей Дмитрик с возмущением прокомментировал ситуацию с исключением ВФЛА из ИААФ. По его словам, страдают от дисквалификации только спортсмены, а руководство федерации не предпринимает никаких шагов для их поддержки. Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Из-за дисквалификации россияне не могут выступать в международных турнирах, включая Олимпиаду.

– Хочется, чтобы руководство работало, но пока не делается вообще ничего, – сказал Дмитрик. – Всех урезают по полной программе. Наташку Антюх, олимпийскую чемпионку, уволили из "Динамо". Ей оставалось четыре года до пенсии... Все, никому не нужна!

Но при этом в список кандидатов в сборную на следующий сезон наше руководство вносит целый ряд ходоков, отбывших дисквалификацию. Кто-то из них еще не вернул призовые, кто-то медали. Где логика? Зачем? Чтобы нас вообще никогда никуда не пустили? У нас полный бардак. Когда на немецком телевидении выходили фильмы, все смеялись. "Ха-ха, дисквалифицировать всю федерацию? Да такого никогда не будет!" И что мы имеем? Руководство сидит на зарплате и у них вообще ничего не меняется. Допустят спортсменов – хорошо, нет – ну, ладно. Может, в другой раз. Им-то ничего не урезают. (Владимир ИВАНОВ)

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