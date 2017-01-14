Алексей Дмитрик: "Чиновник спросил: "Вы что, из-за денег тренируетесь?" Будто сам работает на энтузиазме"

Призер чемпионатов мира и Европы Алексей Дмитрик выразил недовольство отношением чиновников к спортсменам. По его словам, на руководителей российской легкой атлетики не повлияла ситуация с исключением ВФЛА из ИААФ.

- Мой наставник Екатерина Дмитрик была на недавней тренерской конференции, Там ей в откровенно озлобленной форме один из руководителей ЦСП сказал, что меня ставить ни на какую ставку не будут.

Закончилось все тем, что нам вообще надо сидеть, молчать и даже не думать о каких-то компенсациях. Тренер сказал, что на это мы даже не претендуем, просто хочется понять, при каких условиях ее спортсмен может рассчитывать на минимальную зарплату. Чтобы как-то сводить концы с концами.

– Какой последовал ответ?

– Не поверите. "Вы что, из-за денег тренируетесь? Если вы не можете смотивировать ученика, значит, вы – плохой тренер". Не знаю, как тренер при таких словах сдержал эмоции. Можно подумать, этот чиновник работает на энтузиазме. Самое печальное, что во всей этой истории страдают только спортсмены и тренеры, а вот для руководителей ровным счетом не меняется ничего. Вообще! (Владимир ИВАНОВ)

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