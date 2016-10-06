Александра Бриллиантова: "Чичеровой нужно самой вернуть медаль, ОКР не может вскрыть ее сейф"

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова заявила, что механизма возврата спортсменами, дисквалифицированными за употребление допинга, олимпийских медалей в Международный олимпийский комитет (МОК) не существует, легкоатлетка Анна Чичерова должна сама вернуть награду. Соответствующее решение МОК принял после перепроверки допинг-пробы россиянки, в которой был обнаружен туринабол. ОКР в конце мая подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что результаты перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых – легкоатлеты, показали положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место, а в 2012 году выиграла золото на Играх в Лондоне. В начале июля ИААФ уведомила Чичерову об отстранении от соревнований.

– Случай с Чичеровой не первый и, к сожалению, не последний, когда МОК лишает олимпийских призеров медалей и требует их возврата, – цитирует "Р-Спорт" Бриллиантову. – Какой может у ОКР быть план действий в этом случае? Мы же не пойдем вооруженными вскрывать ее чемодан или сейф, где она хранит свои медали. Нет у нас никакого плана действий, и это большая проблема. Когда у наших спортсменов забирают медали в связи с допущенными нарушениями, они, как правило, награды не возвращают.

Механизма никакого нет, никакого силового или принудительного воздействия со стороны ОКР, МОК нет. Единственное: мы рассчитываем на сознательность, порядочность и понимание. Связываемся с Чичеровой через Всероссийскую федерацию легкой атлетики.