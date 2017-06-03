Александр Жуков: "Российские легкоатлеты показывают, что времени зря не теряли"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что российские легкоатлеты, возвращающиеся после отстранения в большой спорт, доказывают своими результатами, что не теряли времени даром. В настоящее время индивидуальный допуск к международным стартам в нейтральном статусе получили более десяти россиян.

– Постепенно возвращаются наши ведущие спортсмены, – цитирует ТАСС Жукова. – Очень здорово, что они имеют возможность принимать участие в международных соревнованиях и показывают отличные результаты. Времени даром они явно не теряли.