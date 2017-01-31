Александр Яргунькин: "Продолжаю считать себя невиновным, подал иск в CAS"

Российский ходок Александр Яргунькин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 36-летний спортсмен считает себя невиновным.

- Продолжаю считать себя невиновным, я допинг не употреблял, - цитирует ТАСС Яргунькина. - Думаю, что возвращаться в спорт не буду, однако многое будет зависеть от судебного решения. От моего имени подан иск в CAS. Решение еще неизвестно. Я продолжаю тренироваться, плаваю, бегаю кроссы, но планирую устроиться на работу, потому что так жить - не вариант.