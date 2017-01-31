12:41 31 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Александр Яргунькин: "Продолжаю считать себя невиновным, подал иск в CAS"

0
0
0

Российский ходок Александр Яргунькин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 36-летний спортсмен считает себя невиновным.

- Продолжаю считать себя невиновным, я допинг не употреблял, - цитирует ТАСС Яргунькина. - Думаю, что возвращаться в спорт не буду, однако многое будет зависеть от судебного решения. От моего имени подан иск в CAS. Решение еще неизвестно. Я продолжаю тренироваться, плаваю, бегаю кроссы, но планирую устроиться на работу, потому что так жить - не вариант.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3984763

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ