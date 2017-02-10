Александр Паркин: "С пятницы начали отправлять по нейтральным спортсменам ходатайства об их допуске"

Исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин сообщил, что федерация начала отправлять в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) свои рекомендации по спортсменам, подавшим индивидуальные заявки на допуск к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

– Мы с пятницы начали отправлять по нейтральным спортсменам ходатайства об их допуске, – приводит "Р-Спорт" слова Паркина. – На последнем заседании ИААФ было рекомендовано ВФЛА охарактеризовать каждого спортсмена и дать свои рекомендации. Мы пока начали с топовых спортсменов, и президентом были утверждены шесть кандидатур. А комиссия у нас будет каждый день работать, и мы по мере обсуждения каждой кандидатуры в течение недели будем подавать заявки.