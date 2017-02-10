Александр Паркин: "Решение по Савиновой было ожидаемым"

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской бегуньи Марии Савиновой было ожидаемым. Сегодня CAS вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Принято решение дисквалифицировать легкоатлетку на четыре года и лишить ее ряда наград – в том числе золотой медали, завоеванной ею на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 800 м.

– К сожалению, это решение было ожидаемым. Тут можно выразить только сожаление, – приводит "Р-Спорт" слова Паркина.