16:49 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Александр Паркин: "Решение по Савиновой было ожидаемым"

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Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской бегуньи Марии Савиновой было ожидаемым. Сегодня CAS вынес вердикт по делу россиянки Марии Савиновой. Принято решение дисквалифицировать легкоатлетку на четыре года и лишить ее ряда наград – в том числе золотой медали, завоеванной ею на Олимпиаде-2012 в Лондоне на дистанции 800 м.

– К сожалению, это решение было ожидаемым. Тут можно выразить только сожаление, – приводит "Р-Спорт" слова Паркина.

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http://rsport.ru/athletics/20170210/1116123317.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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mobile_actor

В морально здоровом обществе человек, разоблачивший мошенников, всегда найдет поддержку.

19:33

pikvl

Тьфу, пардон! Это Степановой адресовано, конечно....

18:39

pikvl

"И аз воздам". А не надо "гадить в свой огород", ""выносить сор из избы" и пр.. Тебя купили, использовали и выкинули! И где ты теперь найдешь поддержку?

18:37

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