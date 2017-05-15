Александр Паркин: "ИААФ пока не дала ответ о сроках рассмотрения остальных заявок российских атлетов"

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин сообщил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не дала ответ на запрос по поводу сроков рассмотрения оставшихся индивидуальных заявок российских спортсменов на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

– Пока мы не получили от ИААФ ответа на наш запрос, хотя и не обозначали никаких временных сроков для этого, – приводит ТАСС слова Паркина. – Но очевидно, что определенность должна наступить как можно быстрее. Летний сезон уже начинается, и нашим спортсменам очень важно знать уже сейчас, будет ли им в этом году предоставлена возможность выступать на международных стартах.