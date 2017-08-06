Александр Меньков: "Стадион в Лондоне меня не любит"

Российский легкоатлет Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, признался, что ему не везет на Олимпийском стадионе в Лондоне. Прыгун в длину извинился за то, что не смог завоевать медаль, заняв четвертое место на чемпионате мира.
– Я прыгал тут уже два раза – на Олимпиаде в 2012 году и на этапе Бриллиантовой лиги в 2013-м, – приводит "Р-Спорт" слова Менькова. – Можно сравнить: на Олимпиаде было четыре заступа, на "Бриллиантовой лиге" четыре заступа, сегодня пять. Видимо, этот стадион меня чуть-чуть не любит. Хотя он хороший, "прыгучий". Но мне здесь не везет.
Прыгал с холодной головой, хотел показать ровный бег. Но он получался рваный, каждый шаг был болезненный. Я пытался что-то сделать, но… Прошу прощения, не получилось.
Островзаячий
Просит прощения. У кого? Нет такой страны Нейтралия.И болельщиков у страны Нейтралия тоже нет. Просите прощения у родственников, у Родины за отказ от флага, гимна и герба. За результат не надо, он никому неинтересен.
05:40 6 августа
Новоуепинни
Че за дурацкую моду все взяли чуть что извинений и прощения просить у болельщиков, партии, правительства и тд? Грили бы - мне жаль, я сожалею и тд, это норм. Убогие что-ли? Если бы Гэтлин например Болту проиграл - он че, начал бы пургу нести прошу прощения у всего американского народа и лично у президента Трампа? Как на идиота бы посмотрели. А у наших в порядке вещей. Понтов внешне много, а менталитет и сознание - тупо рабское. А с рабским мышлением понятна и пурга что стадион не любит - 5 раз, Карл, подряд прыгнуть не смог это стадион виноват ))
02:57 6 августа