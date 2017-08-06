Александр Меньков: "Стадион в Лондоне меня не любит"

Российский легкоатлет Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, признался, что ему не везет на Олимпийском стадионе в Лондоне. Прыгун в длину извинился за то, что не смог завоевать медаль, заняв четвертое место на чемпионате мира.

– Я прыгал тут уже два раза – на Олимпиаде в 2012 году и на этапе Бриллиантовой лиги в 2013-м, – приводит "Р-Спорт" слова Менькова. – Можно сравнить: на Олимпиаде было четыре заступа, на "Бриллиантовой лиге" четыре заступа, сегодня пять. Видимо, этот стадион меня чуть-чуть не любит. Хотя он хороший, "прыгучий". Но мне здесь не везет.

Прыгал с холодной головой, хотел показать ровный бег. Но он получался рваный, каждый шаг был болезненный. Я пытался что-то сделать, но… Прошу прощения, не получилось.