Александр Меньков: "После первой попытки прихватило пах"

Российский легкоатлет Александр Меньков признался, что удачно выступить на чемпионате мира ему помешали проблемы со здоровьем, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Прыгун в длину отметил, что подумывал о том, чтобы сняться с соревнований.

– Через три дня после старта в Ерино у меня сильно заболела спина, – сообщил Меньков. – Даже наклониться не мог. Потом спину отпустило, но заболела задняя поверхность бедра. Не тренировался последние 1,5 недели. Это очень сильно сказалось на форме. И вот сегодня после первой же попытки прихватило пах.

– Сильно?

– После третьей попытки я подумывал сняться. Но чего-то такого стоило ждать после недели без тренировок. На фоне этого результат вообще можно считать шикарным. Хотя я все-таки разочарован.

– Как можете объяснить пять заступов?

– Хотел попадать ровно на планку, но бег разбег получался рванным, потому что каждый шаг был болезненным. Прошу прощения у всех, что у меня не получилось сегодня выступить так, как хотел.