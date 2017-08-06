Александр Меньков: "Болт в любом случае закончил достойно"

Российский прыгун Александр Меньков отметил, что легкой атлетике будет не хватать Усэйна Болта, который в субботу принял участие в своем последнем личном забеге, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Ямайский спринтер стал третьим на 100-метровке, уступив золото Джастину Гэтлину.

- Не хочу это комментировать, - заявил Меньков. - Болт в любом случае закончил достойно – третьим местом. Наверное, возраст дает о себе знать. Может быть, у него есть какие-то проблемы. Конечно, его будет не хватать. Но, думаю, он еще долгое время будет появляться на стадионе.