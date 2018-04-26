Агент Клишиной: "Дарья пропустила зимний сезон в связи с допингом? CAS уже все сказал на эту тему"

Агент Дарьи Клишиной Алексей Николаев заявил, что легкоатлетка планомерно готовится к летнему сезону 2018 года. По его словам, пропуск спортсменкой зимних стартов никак не связан ни с какими допинговыми скандалами.

– Могу успокоить всех поклонников российской легкой атлетики, Дарья планомерно готовится к летнему сезону, – цитирует официальный сайт ВФЛА Николаева. – Все спортивные планы были согласованы с ее командой, а также со спонсорами. О стартах, в которых она примет участие в сезоне, мы сможем сообщить в июне, когда подготовительный период закончится.

Что касается различных домыслов о том, что Дарья пропустила зимний сезон в связи с полюбившейся всем темой допинга, отмечу, что в августе 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял соответствующее и обоснованное решение (признал россиянку чистой и допустил к Играм в Рио. – Прим. "СЭ"). Позиция эта остается в силе, никаких изменений не произошло. Вся информация на этот счет открыта, а честность и профессионализм Дарьи были подтверждены и подтверждаются в результате многочисленных и регулярных проб, берущихся специалистами с безупречной репутацией.

Напомним, что в 2016 году Клишина была единственной легкоатлеткой, допущенной к Олимпиаде. Однако затем решение о допуске было отменено. После 11-ти дополнительных тестов Клишину все же признали "чистой", и CAS, рассматривавший ее апелляцию, допустил россиянку к Олимпиаде.

На Играх в Рио спортсменка осталась без медалей. Самый высокий результат в карьере 27-летней легкоатлетки – серебро на чемпионате мира-2017 в Лондоне.