Афанасьева, Горшенина, Елисеева и Краснова подали заявки в ИААФ на участие в соревнованиях

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева рассказала о том, что россиянки Клавдия Афанасьева, Екатерина Горшенина, Ольга Елисеева и Ангелина Краснова подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) индивидуальные заявки на участие в зарубежных турнирах. По ее словам, в ИААФ теперь ждут своего рассмотрения 39 упрощенных заявок и 43 обычных.

- Нами были отправлены упрощенные заявки спортивных ходоков Клавдии Афанасьевой, Екатерины Горшениной и Ольги Елисеевой. Также была отправлена обычная заявка прыгуньи с шестом Ангелины Красновой, - цитирует ТАСС Юхареву.

Год назад ИААФ приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям международной федерации, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. У большинства российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.