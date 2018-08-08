"Аэрофлот" доставил в Берлин багаж Ласицкене в день ее старта на чемпионате Европы

Багаж двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене доставлен из Москвы в Берлин, где спортсменка будет выступать на чемпионате Европы, сообщил в Твиттере муж россиянки Владас Ласицкас. Сегодня спортсменка стартует в квалификации турнира.

Прибыл 😂



Респект всем СМИ, подхватившим тему. Надеюсь, что @aeroflot уже доставил багаж нашим тренерам, фотографу из @rsportru и всем людям, которые не смогли донести это через прессу@aeroflot, обратно летим Берлин - Москва 12 августа. Будьте готовы, пожалуйста 😉 pic.twitter.com/Oo7VcnkVPK – Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) 8 августа 2018 г.

Багаж Ласицкене в день ее старта на чемпионате Европы все еще не доставлен в Берлин