14:51 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

"Аэрофлот" доставил в Берлин багаж Ласицкене в день ее старта на чемпионате Европы


Багаж двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене доставлен из Москвы в Берлин, где спортсменка будет выступать на чемпионате Европы, сообщил в Твиттере муж россиянки Владас Ласицкас. Сегодня спортсменка стартует в квалификации турнира.

 

Багаж Ласицкене в день ее старта на чемпионате Европы все еще не доставлен в Берлин

 

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