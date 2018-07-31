9-кратному чемпиону России отказали в участии в чемпионате Европы

Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕА) отклонила заявку российского бегуна Егора Николаева на участие в чемпионате Европы в Берлине.

30-летний Николаев в конце прошлой недели получил допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Однако у этого спортсмена нет выполненного норматива, который бы позволял автоматически рассчитывать на включение в список участников ЧЕ-2018. Тем не менее ЕА разрешила подать заявку на Николаева на участие в ЧЕ.

- Все зависело от того, сколько всего спортсменов было заявлено от других стран на дистанцию 5000 м, если бы их было недостаточное количество, то Егору могли бы разрешить выступить на чемпионате Европы, - цитирует ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву. - Поэтому нам ЕА разрешила вчера подать заявку на Николаева. Но сегодня пришел отказ.

Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 12 августа.