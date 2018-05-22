6 российских легкоатлетов подали заявки в ИААФ

Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки в ИААФ на участие в международных стартах, сообщает ТАСС со ссылкой на ВФЛА. В их число вошли бегуньи Ирина Болдырева и Виктория Горлова, прыгунья в длину Мария Привалова, метательница диска Наталья Широбокова, прыгунья в высоту Аделина Халикова и прыгун с шестом Георгий Горохов.

- В понедельник в ИААФ были отправлены повторные заявки от Ирины Болдыревой, Виктории Горловой, Марии Приваловой, Аделины Халиковой и Натальи Широбоковой, - сказала представительница пресс-службы. - Также была отправлена повторная заявка от Георгия Горохова, который первоначально получил отказ от ИААФ.

Причиной отказа Горохову было недостаточное на момент подачи заявки присутствие в пулах допинг-тестирования.

Российские спортсмены вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах из-за дисквалификации ИААФ. Спортсмены, уже имевшие допуск в 2017 году, могут подать заявки в упрощенном порядке.