6,66! Клишина - в финале ЧМ с лучшим результатом

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала лучший результат в квалификации чемпионата мира. 26-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 6,66 метра.
Второй результат показала американка Тианна Бартолетта, прыгнувшая на 6,64 м. Замкнула тройку лучших британка Лоррейн Юген - 6,63 м.
Финал в этой дисциплине пройдет 11 августа.
Упругий Инструмент
Спортцмэны из Аны стараюца! Малацы!
23:37 9 августа
Вгыгел
прям сэ радуется . забыли как её предательницей представляли ?
23:17 9 августа
rusfed 2.0
В проливной дождь мировые рекорды не бьют
23:06 9 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Лет 5-7 назад с такими результатами никто в финальную часть не попал бы.
22:39 9 августа
jаhlexx
Молодец, бронза или 4-5 место обеспечено.
22:32 9 августа
Vladi1313
Реально позорные результаты.
22:31 9 августа