22:21 9 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

6,66! Клишина - в финале ЧМ с лучшим результатом

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала лучший результат в квалификации чемпионата мира. 26-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 6,66 метра.

Второй результат показала американка Тианна Бартолетта, прыгнувшая на 6,64 м. Замкнула тройку лучших британка Лоррейн Юген - 6,63 м.

Финал в этой дисциплине пройдет 11 августа.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Упругий Инструмент

Спортцмэны из Аны стараюца! Малацы!

23:37 9 августа

Вгыгел

прям сэ радуется . забыли как её предательницей представляли ?

23:17 9 августа

rusfed 2.0

В проливной дождь мировые рекорды не бьют

23:06 9 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Лет 5-7 назад с такими результатами никто в финальную часть не попал бы.

22:39 9 августа

jаhlexx

Молодец, бронза или 4-5 место обеспечено.

22:32 9 августа

Vladi1313

Реально позорные результаты.

22:31 9 августа