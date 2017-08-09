6,66! Клишина - в финале ЧМ с лучшим результатом

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала лучший результат в квалификации чемпионата мира. 26-летняя спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 6,66 метра.

Второй результат показала американка Тианна Бартолетта, прыгнувшая на 6,64 м. Замкнула тройку лучших британка Лоррейн Юген - 6,63 м.

Финал в этой дисциплине пройдет 11 августа.