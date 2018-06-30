45! Ласицкене продолжает побеждать!

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Париже. Россиянка преодолела планку на высоте 2,04 метра.

Для Ласицкене эта победа стала 45-й подряд. Победная серия стартовала 1 июля 2016 года на Универсиаде в Смоленске. Среди прочих турниров она выиграла чемпионат мира-2017 в Лондоне и чемпионат мира-2018 в помещении в Бирмингеме.

Из-за дисквалификации ВФЛА Ласицкене, как и другие российские спортсмены, выступает в международных состязаниях под нейтральным флагом.