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44! Ласицкене продолжает победную серию!


Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Россиянка преодолела планку на высоте 2,01. 

 

2.01 💥 #Жуковский 🇷🇺 #cska #trackandfield #highjump

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria) 23 Июн 2018 в 7:42 PDT

Для Ласицкене эта победа стала 44-й подряд. Победная серия стартовала 1 июля 2016 года на Универсиаде в Смоленске. Среди прочих турниров она выиграла чемпионат мира-2017 в Лондоне и чемпионат мира-2018 в помещении в Бирмингеме.

Из-за дисквалификации ВФЛА Ласицкене, как и другие российские спортсмены, выступает в международных состязаниях под нейтральным флагом.

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