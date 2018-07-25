30 россиян примут участие в чемпионате Европы по легкой атлетике

ИААФ подтвердила участие 30 российских легкоатлетов в чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, сообщает официальный сайт ВФЛА. Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от ИААФ до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться.

Из-за дисквалификации ВФЛА российские атлеты подают индивидуальные заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. На даннй момент допуск получили: Александр Лесной, Максим Афонин (толкание ядра); Алексей Сокирский, Денис Лукьянов, Елизавета Царева, Софья Палкина (метание молота); Виктор Бутенко, Юлия Мальцева (метание диска); Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (прыжок в высоту); Илья Мудров, Георгий Горохов, Тимур Моргунов, Анжелика Сидорова, Ольга Муллина (прыжок с шестом); Алексей Федоров, Анна Крылова, Ирина Гуменюк (тройной прыжок); Яна Смердова, Василий Мизинов (спортивная ходьба, 20 км); Сергей Шубенков (110 м с барьерами); Тимофей Чалый, Вера Рудакова (400 м с барьерами); Полина Миллер, Алена Мамина, Ксения Аксенова (400 м); Илья Шкуренев (десятиборье); Ринас Ахмадеев (5000 м); Евгений Рыбаков (10000 м).