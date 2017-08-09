21-летний норвежец Вархольм стал чемпионом мира в беге с препятствиями

Норвежский бегун с препятствиями Карстен Вархольм стал победителем на дистанции 400 метров на чемпионате мира. 21-летний норвежец преодолел дистанцию за 48,35 секунды. Вторым стал турок Ясмани Копельо с результатом 48,49 секунды, а главный фаворит американец Керрон Клемент замкнул тройку лучших - 48,52 секунды.
Стоит отметить, что впервые с 1987 года золотую медаль выиграл представитель Норвегии.
400m v ♂ #London2017– • JOAQUÍN CARMONA • (@JOKIN4318) 9 августа 2017 г.
➊ Karsten ★Warholm★ NOR 48"35
➋ Yasmani Copello TUR, hasta 2014 CUB 48"49
➌ K Clement USA 48"52pic.twitter.com/V3WDWvhNgX
Новоуепинни
А че - Клишина далеко не топ, другие прыгуньи по горизонтали на допинге посыпались, прыжки в высоту - тоже не самые массовые, шест тем более. Я например ни одного прыгуна с шестом не знаю, в секциях по тыще человек никто не занимается ))
00:29
rusfed 2.0
Ага, прыжки в высоту, например, или в длину )) Только на их непопулярность и непрестижность вся надежда ))
00:14
Новоуепинни
Кстати, подтверждается теория: чем менее популярна или престижна дисциплина, тем выше вероятность медалей российских спортсменов ))
00:08
Новоуепинни
Кароч, пацаны, кто особо бегать и прыгать не умеет - идите прыгать через барьеры. Там у шлаков есть перспективы - Шубенков серебро берет, норвег - золото ))
23:53 9 августа
rusfed 2.0
Юный викинг всех темнокожих обогнал - обалдеть можно
23:47 9 августа