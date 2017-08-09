23:39 9 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

21-летний норвежец Вархольм стал чемпионом мира в беге с препятствиями

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Норвежский бегун с препятствиями Карстен Вархольм стал победителем на дистанции 400 метров на чемпионате мира. 21-летний норвежец преодолел дистанцию за 48,35 секунды. Вторым стал турок Ясмани Копельо с результатом 48,49 секунды, а главный фаворит американец Керрон Клемент замкнул тройку лучших - 48,52 секунды.

Стоит отметить, что впервые с 1987 года золотую медаль выиграл представитель Норвегии. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Новоуепинни

А че - Клишина далеко не топ, другие прыгуньи по горизонтали на допинге посыпались, прыжки в высоту - тоже не самые массовые, шест тем более. Я например ни одного прыгуна с шестом не знаю, в секциях по тыще человек никто не занимается ))

00:29

rusfed 2.0

Ага, прыжки в высоту, например, или в длину )) Только на их непопулярность и непрестижность вся надежда ))

00:14

Новоуепинни

Кстати, подтверждается теория: чем менее популярна или престижна дисциплина, тем выше вероятность медалей российских спортсменов ))

00:08

Новоуепинни

Кароч, пацаны, кто особо бегать и прыгать не умеет - идите прыгать через барьеры. Там у шлаков есть перспективы - Шубенков серебро берет, норвег - золото ))

23:53 9 августа

rusfed 2.0

Юный викинг всех темнокожих обогнал - обалдеть можно

23:47 9 августа