21-летний норвежец Вархольм стал чемпионом мира в беге с препятствиями

Норвежский бегун с препятствиями Карстен Вархольм стал победителем на дистанции 400 метров на чемпионате мира. 21-летний норвежец преодолел дистанцию за 48,35 секунды. Вторым стал турок Ясмани Копельо с результатом 48,49 секунды, а главный фаворит американец Керрон Клемент замкнул тройку лучших - 48,52 секунды.

Стоит отметить, что впервые с 1987 года золотую медаль выиграл представитель Норвегии.