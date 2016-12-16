08:35 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Журналисты выявили 368 фактов сексуального домогательства со стороны тренеров по гимнастике в США

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Издание Indianapolis Star провело масштабное расследование по поводу фактов сексуального домогательства со стороны тренеров по гимнастике в отношении несовершеннолетних спортсменов. Журналисты утверждают, что им удалось выяснить: в той или иной форме этому подверглись 368 юных гимнасток за последние 20 лет. Издание обвиняет высших должностных лиц в сфере гимнастики в том, что они скрывали эти многочисленные факты от властей, чтобы сохранить имидж своего вида спорта.

Расследование Indianapolis Star продолжалось девять месяцев. В ходе работы было проведено множество опросов. В своем большом отчете газета приводит различные факты нарушений. В то же время в Федерации гимнастики США утверждают, что вопрос безопасности детей для них является первоочередным.

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