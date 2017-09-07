Завершивший карьеру Баландин будет работать тренером

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Александр Баландин, завершивший карьеру, будет работать тренером. Она также добавила, что решение спортсмена завершить карьеру не стало сюрпризом.

28-летний Баландин является трехкратным чемпионом Европы и обладателем серебряной медали чемпионата мира-2013 в упражнении на кольцах. Он не имел соревновательной практики с весны 2014 года. Последним турниром для спортсмена стал чемпионат Европы в Болгарии, где он выиграл две золотые медали (командное первенство и упражнения на кольцах). Летом того же года Баландину была сделана операция на больном плече.

– Баландин давно определился с тем, что закончил карьеру. Это не сюрприз – приводит "Р-Спорт" слова Родионенко. – Он всегда был в призерах на кольцах, но после операции уже сложно было бы вернуться – плечи на кольцах это все. Он еще весной сказал, что заканчивает. Возраст такой, что уже пора. Он собирается работать тренером в Петрозаводске.

Посмотрим, дело все в том, что не каждый может работать в этой профессии. Но если получится – будет хорошим тренером.