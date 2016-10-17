Выборы нового руководства FIG пройдут 19 октября

Выборы президента Международной федерации гимнастики (FIG) состоятся 19 октября в рамках конгресса организации в Токио, сообщает пресс-служба FIG. На пост главы организации претендуют генеральный секретарь Ассоциации гимнастики Японии Моринари Ватанабе и президент Европейского гимнастического союза француз Жорж Гельзек.

Действующим президентом FIG является итальянец Бруно Гранди, который возглавляет организацию с 1996 года. В ходе конгресса в Токио также будут избраны 3 вице-президента федерации. В число семи кандидатов входят двое россиян: президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов и пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Нелли Ким.

В 2012 году глава ФСГР принимал участие в выборах президента FIG и набрал 24 голоса. Гранди, чьи полномочия на посту главы организации были продлены еще на 4 года, набрал 68 голосов.

