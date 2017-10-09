Виталий Мутко: "Чемпионат мира для сборной России прошел достойно"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен выступлением сборной России на чемпионате мира в Монреале, который завершился 8 октября. Отечественные гимнасты заняли на турнире третье место в медальном зачете. Первую строчку заняли китайцы (3-1-2), на второй позиции расположились японцы (3-0-1).

В активе россиян золото (Мария Пасека, опорный прыжок), три серебра (Денис Аблязин, упражнения на кольцах; Давид Белявский, упражнения на коне; Елена Еремина, упражнения на разновысоких брусьях) и две бронзы (Белявский - упраженения на параллельных брусьях; Еремина - личное многоборье).

- Это первый год соревнований после Олимпийских игр, думаю, что это нормальное выступление. Впереди есть над чем работать, - цитирует ТАСС Мутко. - Есть и открытия среди спортсменов, и определенные неудачи, но результат приемлемый. Есть перспективы у девочек и парней, так что, думаю, турнир для нас прошел достойно.