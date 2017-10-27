Виктория Комова: "Ставлю перед собой долгосрочные задачи стать чемпионкой Европы или мира"

Чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях Виктория Комова рассчитывает снова бороться за призовые места на мировых и европейских чемпионатах. Спортсменка вернулась в гимнастику после более чем годичного перерыва из-за проблем со здоровьем.

– Главное, чем я руководствовалась, возвращаясь в спорт, это было желание понять: для себя смогу ли я после такого долгого перерыва снова вернуться на прежний уровень, – цитирует ТАСС Комову. – Конечно, я ставлю перед собой долгосрочные задачи стать чемпионкой Европы или мира, но я не знаю сейчас, как отреагирует мой организм на все эти нагрузки, не случится ли новых травм.

Я готовлюсь к декабрьскому Кубку Воронина, где буду выступать на всех четырех снарядах. Пока все складывается неплохо, я не форсирую события и потихоньку набираю форму. Все идет по плану: сначала в конце года меня ждет турнир в Москве, потом весной я собираюсь выступить на чемпионате России, на котором постараюсь отобраться уже на европейское первенство в Глазго.

Мне сейчас сложно говорить про то, насколько моя гимнастика сейчас конкурентоспособна на мировом уровне. Я очень долго не тренировалась и сейчас хочу восстановить свои старые комбинации. В принципе, они и сегодня конкурентоспособны, но нужно еще над ними поработать. Думаю, на 50% я уже готова, а сейчас идет самая тяжелая работа – каждодневная накатка.

Но где-то мне пришлось внести изменения в свои программы. На том же бревне у меня поменялись некоторые элементы, потому что моя спина что-то не позволяет делать. Как вы понимаете, ни одна травма не проходит бесследно, но тренироваться полноценно спина не мешает.