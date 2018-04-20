Виктория Комова: "Стать абсолютной чемпионкой России я сегодня не рассчитывала"

Двукратный серебряный призер Олимпиады в Лондоне Виктория Комова, занявшая третье место в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани, отметила, что ей пока рано претендовать на титул победительницы в этой дисциплине.

Ангелина Мельникова выиграла чемпионат России в многоборье. Второе место заняла Ангелина Симакова (110,097). Четвертой стала Алия Мустафина. 23-летняя Комова вернулась в спорт после длительного перерыва летом прошлого года.

- Я знала программы девчонок и понимала, что у Мельниковой она намного лучше, чем у меня, - цитирует ТАСС Комову. - И готовность ее куда выше моей. Поэтому стать абсолютной чемпионкой России я сегодня не рассчитывала. Рассчитывала на призовое место.

Самочувствие у меня нормальное, наконец-то я здорова. Медаль есть, завтра буду бороться за награды в отдельных видах.

Что касается не совсем удачного выступления на вольных, то я выступала на большом адреналине, у меня много связок. Надо было немного спокойнее подходить к этому снаряду, сегодня немного не получилось, попробую в финале исправиться. Но умение справляться с собственными нервами придет после большого количества тренировок.