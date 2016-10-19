10:14 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Василий Титов: "У нас с Ватанабе высокий уровень взаимопонимания"

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Василий Титов, избранный первым вице-президентом Международной федерации гимнастики (FIG), назвал нового главу организации Моринари Ватанабе своим союзником. По словам президента Федерации спортивной гимнастики России, уровень взаимопонимания между ним и японским коллегой довольно высок.

– Я очень хорошо знаком с Ватанабе, мы работали на этих выборах вместе, были союзниками, – приводит ТАСС слова Титова. – Его и мое избрание – это результат союза и взаимной поддержки. Все оказалось хорошо – ровно так, как мы и договаривались. У нас высокий уровень взаимопонимания, Ватанабе много раз бывал в России, мы с ним скорее партнеры, чем соперники.

Выборы главы FIG и трех вице-президентов организации состоялись 19 октября в Токио рамках конгресса федерации. Помимо Титова, вице-президентами Международной федерации гимнастики стали олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Нелли Ким и китаец Ло Чаои.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3715611

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