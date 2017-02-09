13:24 9 февраля | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Василий Титов переизбран на пост главы ФСГР

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Действующий президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов переизбран на пост главы организации на отчетно-выборной конференции, сообщает "Р-Спорт".

Титов, возглавляющий ФСГР с 2014 года, являлся единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента федерации. В октябре он также был переизбран на пост первого вице-президента Международной федерации гимнастики (ФИГ).

Сборная России по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2016 года завоевала восемь медалей: одно золото, четыре серебра и три бронзы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/artist_gym/20170209/1116063310.html

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