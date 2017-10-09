Василий Титов: "Итоги чемпионата мира для сборной России - положительные"

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов позитивно оценил итоги чемпионата мира, который завершился в Монреале 8 октября. На турнире в Канаде россияне заняли третье место в медальном зачете, завоевав золото (Мария Пасека, опорный прыжок), три серебра (Денис Аблязин, упражнения на кольцах; Давид Белявский, упражнения на коне; Елена Еремина, упражнения на разновысоких брусьях) и две бронзы (Белявский - упраженения на параллельных брусьях; Еремина - личное многоборье).

- В целом оцениваю итоги чемпионата мира как положительные, - цитирует "Р-Спорт" Титова. - Высоко оцениваю итоги работы тренерского штаба всей нашей команды и поздравляю ребят с окончанием турнира.

Результаты чемпионата получились ожидаемыми. Мы третьи в командном зачете, но количество медалей то же, что и у китайцев, качество немного подвело. Выступали довольно обновленным составом, это позволило нам посмотреть нашу молодежь, и можно сделать вывод, что перспектива у нее достаточно приличная. Досадная была ошибка у Белявского, в многоборье он шел абсолютно первым, и если бы не досадное падение, это было бы золото.

Сборная России стала третьей в медальном зачете, на первом месте - китайцы (3-1-2), на втором - японцы (3-0-1).