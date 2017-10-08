Валерий Старкин: "Уитлок работает на коне корявее Белявского"

Заслуженный тренер России Валерий Старкин отметил, что двукратный олимпийский чемпион британец Макс Уитлок работает на коне несколько коряво. По его словам уступивший ему в финале чемпионата мира россиянин Давид Белявский выступает более элегантно.

– Медаль заслуженная у Белявского. Я даже не помню, когда мы в последний раз попадали в призы на чемпионате мира на коне, – цитирует "Р-Спорт" Старкина. – Наверное, воздалось Давиду за то, что не хватило в многоборье. Уитлок достижим для Белявского. Уитлок работает покорявее. Строение тела и мышечная форма у него другая, чем у Давида. Он побеждает за счет бешеной сложности. Давиду надо просто приблизиться к такой сложности.

С нынешним уровнем сложности приходится надеяться на ошибку Уитлока. Технически Давид лучше Уитлока, он более смотрибельный. Но ему надо просто поднять базу, и такая возможность есть. Самое главное, что готовность есть у самого Белявского. У британца хорошая сложная программа, но Давид уже сейчас смотрится поэлегантнее. Сложность подтянет и будет бороться за золото.