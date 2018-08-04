18:31 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Валентина Родионенко: "Российские гимнастки увеличили свои шансы на поездку в Катар"


Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подчеркнула: российские гимнастки, завоевавшие золото чемпионата Европы в командном турнире, значительно увеличили свои шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира.

Если говорить о будущем, то я хочу отметить, что все те, кто сегодня выступал в командном финале, значительно увеличили свои шансы на попадание в состав сборной на чемпионат мира в Катар, - цитирует "РИА Новости" Родионенко. - Они прошли настоящую проверку боем и будут упираться.

Сборную России на турнире представляют Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/artist_gym/20180804/1140063983.html

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