Валентина Родионенко: "Российские гимнастки увеличили свои шансы на поездку в Катар"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подчеркнула: российские гимнастки, завоевавшие золото чемпионата Европы в командном турнире, значительно увеличили свои шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира.

- Если говорить о будущем, то я хочу отметить, что все те, кто сегодня выступал в командном финале, значительно увеличили свои шансы на попадание в состав сборной на чемпионат мира в Катар, - цитирует "РИА Новости" Родионенко. - Они прошли настоящую проверку боем и будут упираться.

Сборную России на турнире представляют Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова.