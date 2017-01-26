Валентина Родионенко: "Пасека продолжит карьеру, операция ей не понадобится"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подчеркнула, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике Мария Пасека прошла обследование в Германии, хирургическое вмешательство ей не понадобится.

Ранее спортсменка заявила о том, что завершит карьеру, если не сможет восстановиться от травмы спины без хирургического вмешательства.

- Маша уже вернулась из Германии, тренировалась. Все нормально, сказали, что можно работать дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Родионенко. - Как говорится, от этой проблемы не избавиться, но она ей не мешает. Да, операция не понадобится.