16:05 26 января | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Валентина Родионенко: "Пасека продолжит карьеру, операция ей не понадобится"

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подчеркнула, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике Мария Пасека прошла обследование в Германии, хирургическое вмешательство ей не понадобится.

Ранее спортсменка заявила о том, что завершит карьеру, если не сможет восстановиться от травмы спины без хирургического вмешательства.

- Маша уже вернулась из Германии, тренировалась. Все нормально, сказали, что можно работать дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Родионенко. - Как говорится, от этой проблемы не избавиться, но она ей не мешает. Да, операция не понадобится.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/artist_gym/20170126/1115438147.html

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