Валентина Родионенко: "О судействе можно только возмущаться"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко прокомментировала выступление Елены Ереминой на бревне. По мнению наставника, можно только возмущаться судейством.

- Хорошее есть хорошее, но то, что произошло на бревне, - приводит "Р-Спорт" слова Родионенко. - Я до сих пор не могу понять, почему они изменили оценку Ереминой - 14,4 показали, а потом на 13,2 изменили. Это вообще нонсенс. Все же это видели, уже на табло было вывешено. О судействе тут только возмущаться можно, но и дали повод, безусловно.