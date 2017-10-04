Валентина Родионенко: "На вольных упражнениях расстроила Ангелина Мельникова"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко прокомментировала выступление Ангелины Мельниковой на вольных упражнениях. По мнению наставника, причина неудачи кроется в недавней травме спортсменки.

- Безусловно, нас расстроила Мельникова, - приводит ТАСС слова Родионенко. - Она выиграла весной чемпионат Европы в вольных упражнениях, а здесь на ковре два раза упала. Будем делать выводы из ситуации, но я думаю, что причина неудачи кроется в недавней травме. Она старается беречь голеностоп, ведь буквально за неделю до старта она подвернула ногу.