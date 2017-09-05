Валентина Родионенко: "Мустафина работает с таким желанием, какого я не видела за всю ее карьеру"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко отметила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина работает с таким упорством и желанием, которого она не видела за всю карьеру спортсменки. Она также добавила, что все в команде хорошо приняли Мустафину.

Напомним, после Олимпийских игр-2016 Мустафина взяла паузу в карьере. Спортсменка вышла замуж за бобслеиста Александра Зайцева, в июне этого года у пары родилась дочь.

– Алия провела уже две тренировки, она в нормальной форме, – приводит ТАСС слова Родионенко. – Конечно, мышцы несколько потеряли тонус, сейчас она занимается восстановлением их функциональности, пробует снаряд за снарядом. Это непросто, но у нее очень сильный характер. Она работает с таким упорством, с таким желанием, какого я не видела у нее никогда за всю ее спортивную карьеру, а это дорогого стоит.

Она знает, чего хочет, все делает сама, тренер только изредка подходит. Алия стремится увеличивать нагрузки, но мы считаем, что спешить пока не надо, нужно нарабатывать все снова, мозоли с ладошек ушли. Планы пока не обсуждаем, пусть хотя бы пару недель пройдет.

Алия приехала на базу с мамой и дочкой, вчера был первый тренировочный день. Перед тренировкой мы все ее поздравили, команда приняла ее очень хорошо.