Валентина Родионенко: "Хотелось бы, чтобы юниорский ЧМ был личным, а не командным первенством"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко выразила надежду, что на юниорском чемпионате мира будут личные соревнования, а не командные. В пятницу FIG объявила, что в 2019 году состоятся первые чемпионаты мира по художественной и спортивной гимнастике среди юниоров.

- Этот турнир, безусловно, важен, но хотелось бы, чтобы это были не командные соревнования, а личные, - цитирует "Р-Спорт" Родионенко. - Потому что допускаются довольно молодые гимнасты. Как я думаю, там будут выступать гимнасты до 15 лет включительно, 13-15 лет, а с 16 лет уже идут на взрослый помост. И есть большие опасения, что начнется форсирование подготовки на этом уровне, и взрослый чемпионат может очень много потерять.

В 14 лет еще многие проходят пубертатный период, перестраиваются, очень опасно в этом возрасте давать большие нагрузки. Когда на чемпионате мира в Канаде все это обсуждалось, абсолютно все сходились на том, чтобы эти соревнования не были командными, а были личными, чтобы сохранить гимнастов. Это очень тонкий вопрос.