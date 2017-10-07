Валентина Родионенко: "Еремина - открытие для мировой гимнастики"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко прокомментировала бронзовую медаль Елены Ереминой в личном многоборье. По словам наставника, спортсменка допустила непростительную ошибку на брусьях.

- Для нас Еремина не стала открытием, мы знали ее силы, но при этом она стала настоящим открытием для всех зарубежных специалистов, приехавших в Монреаль, - приводит "Р-Спорт" слова Родионенко. - Для нас же ничего удивительного сегодня не случилось, мы знали, на что способна эта гимнастка. Совсем недавно она выступала на чемпионате Европы в Румынии, и это был ее первый серьезный старт на взрослом уровне. Тогда ей из-за волнения не удалось показать себя. Но здесь Еремина продемонстрировала характер. Мы очень довольны тем, как она прошла финал, хотя непростительную ошибку сделала на брусьях. А вот в квалификации она на этом снаряде выступила гораздо лучше. Сегодняшние брусья мы списываем на недостаток соревновательного опыта.