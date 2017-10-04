Валентина Родионенко: "Девушки начали не очень хорошо, но потом исправились"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко прокомментировала выступление девушек в квалификации чемпионата мира в Монреале. По мнению наставника, женский чемпионат мира еще только начинается.

- Женский чемпионат мира еще только начинается, завтра квалификационный турнир продолжится, - приводит "ТАСС" слова Родионенко. - Но если говорить про наших девочек, то на бревне они выступили не так, как мы надеялись. В вольных упражнениях ни одна из россиянок не сумела пробиться в финал, но здесь у нас в последние годы часто возникают проблемы. Но потом вырулили, и в опорном прыжке с брусьями выступили хорошо.

Мельникова выиграла весной в Румынии чемпионат Европы в вольных упражнениях, а здесь на ковре дважды упала. Радует только, что она вместе с Леной Ереминой попадет в финал многоборья. Показала себя, конечно, Мария Пасека, имеющая пока лучший результат в опорном прыжке. Будем надеяться, что в финале она сумеет также хорошо собраться. Еремина с Ильянковой пробились в решающую стадию в упражнении на брусьях, на бревне пока идет второй та же Еремина. Но конкуренция на этом снаряде будет очень жесткая.