Валентина Родионенко: "Алия Мустафина делает потрясающие успехи"

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина делает успехи после возвращения к тренировкам. В июне у гимнастки и российского бобслеиста Алексея Зайцева родилась дочь, а в сентябре спортсменка вернулась к тренировкм.

- Все идет своим чередом, Алия делает потрясающие успехи, - цитирует "Р-Спорт" Родионенко. - Алия есть Алия, уже бревно делает полностью, связочки придумывает со специалистом, вольные начинает обозначать, брусья – отдельные соединения. То есть Алия делает свое.