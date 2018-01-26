В Конгрессе США займутся расследованием случаев домогательств в спорте

Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США займется расследованием случаев сексуального насилия в различных видах спорта, информирует официальный сайт комитета.

Уже в адрес Федерации гимнастики США, Олимпийского комитета США, Университета штата Мичиган, Федерации плавания США, а также Федерации тхэквондо США были направлены письма касаемо случаев сексуального насилия.

В частности, до 9 февраля комитет ожидает получить подробные объяснения от Федерации гимнастики США по поводу случая с врачом женской сборной США по гимнастике Ларри Нассару, которого приговорили к 235 годам тюрьмы за сексуальное насилие.

Как отмечается, спортивные организации должны полностью гарантировать защиту своих членов.

– Ужасающие злоупотребления, связанные с делом доктора Нассара, а также обвинения со стороны американских тхэквондистов и пловцов вызывают отвращение и возмущение, а также серьезные опасения касательно защиты спортсменов от злоупотребления и ненадлежащего обращения в организованном спорте, – отметил глава комитета Грег Уолден.