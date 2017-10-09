В 2019 году пройдет первый в истории молодежный чемпионат мира

Главный тренер сборной России Андрей Родионенко сообщил, что в 2019 году может состояться первый в истории молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике. Ожидается, что местом проведения будет Венгрия.

– Впервые в этом олимпийском цикле пройдет молодежный чемпионат мира, – цитирует ТАСС Родионенко. – Турнир пройдет в 2019 году, на него претендует Венгрия. Еще не определена периодичность турнира. Но уже сейчас понятно, что он не будет ежегодным.

Международная федерация делает непростой шаг. Сложно сейчас говорить, в каком формате он будет проходить: будут ли в нем соревноваться команды, либо дело ограничится личными состязаниями. Те же американцы ратуют, чтобы выступали команды. Надо к этому очень осторожно относиться, так как соревноваться будут совсем молодые спортсмены, которым еще нельзя переносить большие нагрузки.